Cruzeiro x Inter: onde assistir e horário de jogo atrasado do Brasileirão

Cruzeiro e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo terá transmissão dos canais Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha tudo o que acontece na partida em tempo real.

O duelo do primeiro turno estava inicialmente marcado para o dia 4 de maio e foi adiado pela CBF por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.