Cruzeiro perde pênalti, empata com Inter em casa e não quebra tabu amargo

O Cruzeiro não conseguiu aproveitar a vantagem numérica durante um tempo e meio, só empatou por 0 a 0 com o Inter com direito a pênalti perdido e, além de jogar fora a chance de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, viu o time gaúcho manter uma invencibilidade que já dura oito anos no confronto. Os times duelaram no Mineirão, em jogo atrasado da 5ª rodada do torneio nacional.

Com o resultado, os mineiros chegaram aos 38 pontos e se mantiveram na 7ª colocação — o Bahia, que aparece logo à frente, soma 39 pontos.

O time de Roger Machado, por outro lado, subiu três posições e se vê cada vez mais longe do Z4, com 29 pontos no 11° lugar e com duas partidas a menos em relação aos principais concorrentes.