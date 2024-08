Comparações com Soteldo e homenagem à mãe: conheça o reforço do Vasco

O Vasco apresentou nesta quarta-feira (28) oficialmente seu novo reforço: o atacante chileno Jean David, de 31 anos, que estava no Toluca, do México. O jogador chega ao Cruzmaltino com comparações com o venezuelano Soteldo, do Grêmio, e fez um pedido para mudar de sobrenome em homenagem à mãe.

O que aconteceu

Jean tem 1,63m e possui como características a velocidade e profundidade. Por conta disso, muitos o comparam com Soteldo, algo que ele vê como um elogio: