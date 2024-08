Carlos Miguel vai do inferno ao céu, mas vê eliminação em estreia na Europa

No contra-ataque, o Newcastle chegou com perigo e o goleiro espalmou a primeira finalização para a área, mas não evitou o gol de Joe Willock no rebote. A bola entrou aos 18 segundos de partida. Assista:

Carlos Miguel estreou no Nottingham Forest pela Carabao Cup.



Tomou gol com 18 segundos. pic.twitter.com/gtSjuwGcDq -- Luan Araujo (@luanaraujo90) August 28, 2024

O Nottingham Forest empatou com Jota Silva. O português marcou no começo do segundo tempo e levou o duelo para os pênaltis.

Nas penalidades, Carlos Miguel defendeu a segunda cobrança do Newcastle, batida pelo também brasileiro Joelinton. O Nottingham acabou desperdiçando duas cobranças, uma batendo na trave e outra passando por cima do alvo. O placar terminou 3 a 2 com classificação do Newcastle.