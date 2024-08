Segurança do Vasco se pronuncia após briga com jogadores do Athletico

Betinho, segurança do Vasco flagrado em briga com jogadores do Athletico Paranaense no gramado de São Januário, usou as redes sociais para se manifestar sobre o episódio.

Como pode uma pessoa falar uma coisa, se as imagens mostram outra? Jogador pode fazer tudo! Eu sou só um simples segurança que tentou se defender contra quase 20 atletas. Deus no controle

Betinho, segurança do Vasco, em storie no Instagram

O que aconteceu

Além do texto, Betinho postou uma imagem que mostra jogadores do Vasco sendo agredidos por atletas do Furacão (veja mais abaixo).