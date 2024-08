São Paulo: Depois de Henrique e William, Rodriguinho ainda vive expectativa

Aos 20 anos, Rodriguinho só foi titular do São Paulo três vezes, sempre saindo no intervalo: contra o Athletico, em 2022, e contra Puerto Cabello e Fluminense em 2023.

Ao todo são 23 jogos como profissional, com um gol, logo na estreia, e uma assistência. Ele chegou a ter alguma sequência com Dorival Jr, vindo do banco em alguns jogos consecutivos, mas depois deixou de ser utilizado.