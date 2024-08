Renan, ex-São Paulo, chora com Izquierdo e lembra Serginho: 'Voltou tudo'

Em participação no Fim de Papo desta terça (27), o comentarista Renan Teixeira se emocionou ao falar de Izquierdo. O ex-jogador do São Paulo recordou o dia em que estava em campo e viu Serginho, do São Caetano, morrer após uma parada cardiorrespiratória em campo.

Renan disse que a rapidez com que a ambulância chegou ao MorumBis para atender Izquierdo pode ter sido fundamental para salvar o jogador. Ele recordou que, em 2004, o atendimento a Serginho demorou mais tempo.