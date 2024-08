Flamengo recebe reforços, e RMP alerta: 'Quero ver como o Tite irá tratar'

Em participação no Fim de Papo desta terça (27), o colunista Renato Maurício Prado opinou que as contratações do Flamengo só se comprovarão bons reforços se Tite usá-los da maneira certa.

RMP entende que o treinador errou com a primeira leva de reforços do ano, colocando apenas De La Cruz entre os titulares, sendo que Viña e Léo Ortiz também mereciam essa condição. Apesar disso, o comentarista tem boas expectativas em relação às chegadas de Alcaraz, Michael, Alex Sandro e Plata.