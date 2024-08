CR7 marca de falta, mas desperdiça gol que seria histórico; assista

O astro português fez o segundo do jogo, de falta, seu gol de número 899. O Al-Nassr vencia por 1 a 0, quando o brasileiro Talisca sofreu infração na entrada da grande área. Foi Cristiano Ronaldo quem bateu, de maneira forte e colocada, sem chances para Al-Deqeel realizar a defesa.

Classificação e jogos Saudita

Com a vitória nesta segunda rodada, a equipe comandada por Luís Castro atingiu a segunda colocação do Campeonato Saudita. No primeiro jogo desta edição do torneio, o Al-Nassr acabou empatando em 1 a 1 com o Al-Raed.