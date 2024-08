Corinthians x Bragantino: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

O jogo Corinthians x Red Bull Bragantino, válido pela volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, será disputado nesta terça (27), às 19h (de Brasília), no Canindé, em São Paulo (SP).

O Sportv (TV fechada) vai transmitir o duelo ao vivo com exclusividade. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

As duas equipes empataram no duelo de ida. O embate ocorreu no último sábado (24), em Bragança Paulista, e acabou em 1 a 1.