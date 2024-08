Corinthians faz gol cedo, bate Bragantino e avança no Brasileirão Feminino

O Corinthians está mais vivo do que nunca na busca do hexacampeonato do Brasileirão Feminino. As "Brabas" venceram, na noite desta terça (27), o Bragantino por 1 a 0 dentro do Canindé e cravaram vaga na semifinal do torneio — na ida, houve empate por 1 a 1 no interior paulista.

Vic Albuquerque, com o faro de artilheira em dia, marcou o único gol da partida em lance de oportunismo ainda na etapa inicial.

A equipe alvinegra encara as vencedores de Cruzeiro x Palmeiras na próxima fase. Mineiras e paulistas jogam em Jundiaí, na tarde desta quarta (28), pela sobrevivência na competição. São Paulo, Grêmio, Ferroviária e Inter completam o chaveamento das quartas.