Botafogo paga R$ 2 milhões e compra revelação de 1º clube vegano do Brasil

O Botafogo desembolsou R$ 2 milhões para adquirir o jovem centroavante Kaiky, de 18 anos, que atuava pelo Laguna SAF (RN), o primeiro clube vegano das Américas. O UOL apurou que a negociação ainda conta com gatilhos por metas atingidas.

Kaiky marcou 14 gols e deu cinco assistências em 25 jogos entre profissional e sub-20. O Laguna disputa a segunda divisão do Campeonato Potiguar.

Natural de Tanguá (RJ), Kaiky chegou ao Laguna com 17 anos após iniciar a carreira no Santa Ritense (MG). Ele foi descoberto pelo técnico Gustavo Nabinger, que viu vídeos do atleta atuando por um projeto social do Rio de Janeiro.