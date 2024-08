Corinthians tem aproveitamento de líder do Brasileirão em mata-matas

O Corinthians conquistou 69% dos pontos disputados em competições mata-mata desde o fim do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Ao todo, o Timão disputou 13 jogos - seis pela Copa do Brasil e sete pela Copa Sul-Americana - sendo nove vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O aproveitamento do Corinthians é tão alto quanto do atual G4 do Brasileirão, composto por Botafogo (66%), Fortaleza (68%), Palmeiras (59%) e Flamengo (62%).