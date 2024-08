À la Rafinha: São Paulo quer Mário Rui por perfil experiente e vencedor

Dentro da análise do desempenho do jogador e da personalidade do atleta, mapeou-se que o Mário Rui tem um perfil de elenco que o São Paulo tem, não é jogador que se entrega na derrota. É um jogador que tem 'hierarquia', como se fala hoje no futebol, um jogador que tem essa personalidade forte, exerce liderança dentro do grupo e tem essa experiência de jogar na Europa, traz essa cultura do futebol europeu. Chegaria com todos esses requisitos, e o São Paulo entende que é uma ótima oportunidade. André Hernan

Hernan: Corinthians pisará no freio, mas ainda quer um lateral e um ponta

O Corinthians promete pisar no freio no mercado da bola, mas ainda pode contratar mais um lateral e um atacante, apurou André Hernan. A chegada de um ponta é desejo do técnico Ramón Diaz, e o Timão ainda procura um lateral esquerdo.

PVC: Corinthians terá time titular contra o Bragantino, mas com dois desfalques