Vitória x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

O Vitória recebe o Cruzeiro às 20h (de Brasília) desta segunda (19), no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

A partida será transmitida ao vivo no Sportv e no Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os dois times estão em partes distintas da tabela, separados por 15 pontos. O Cruzeiro briga para entrar no G6, com 36 pontos, enquanto o Vitória tem 21 e busca sair da zona do rebaixamento.