Cruzeiro leva gol de bicicleta e empata com Vitória; Corinthians fica no Z4

O Cruzeiro volta a jogar na quinta (22), contra o Boca Juniors, pela definição das oitavas da Sul-Americana. O próximo compromisso do Leão é novamente pelo Brasileiro, no domingo (25), contra o São Paulo.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

Rubro-negro tem início quase perfeito. O Barradão viu o Vitória pressionar e até comemorou um gol marcado por Alerrandro, mas o lance não valeu porque já havia sido marcado pênalti em toque de mão segundos antes. Evitando maiores polêmicas com a arbitragem, Osvaldo converteu com muita categoria e deixou o Vitória na frente. Menos de cinco minutos depois, Alerrandro ampliou assinando uma pintura de bicicleta. A primeira parte só não foi melhor para os mandantes porque Neris recebeu o cartão vermelho direto por puxão em Kaio Jorge.

Cruzeiro equilibra, e reação vem no final. Mesmo com um jogador a mais durante a maior parte do jogo, a Raposa teve dificuldades de furar a defesa do Vitória. A presença no ataque e os chutes a gol aumentaram, mas sem direção certa ou intensidade para passar por Lucas Arcanjo. Fernando Seabra apostou nas substituições para colocar mais pressão no jogo. Já perto do fim, Dinenno demonstrou bom posicionamento para marcar duas vezes de cabeça. O argentino saiu do banco para garantir o empate também com um curto intervalo entre os gols.

Lances de destaque

Defendeu! O Vitória teve boa chance de abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo em cobrança de falta com Filipe Machado. Cássio foi buscar no canto esquerdo e evitou o gol.