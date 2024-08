Transmissão ao vivo de Vitória x Cruzeiro: veja onde assistir

Vitória e Cruzeiro duelam hoje (19), às 20h (de Brasília), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Os times estão separados por 15 pontos na tabela. O Cruzeiro briga para entrar no G6, com 36 pontos, enquanto o Vitória tem 21 e busca sair da zona da degola.

O Cruzeiro está há três jogos sem vencer. Depois da vitória por 3 a 0 sobre o líder Botafogo, a Raposa perdeu para o Fortaleza, empatou com o Atlético-MG e acabou superada pelo Boca Junior, em confronto válido pela Copa Sul-Americana.