São Paulo teme ausência do 'insubstituível' Ferreirinha em decisão

O São Paulo está preocupado com a possível ausência de Ferreirinha contra o Nacional (URU), pela Libertadores da América.

O que aconteceu

Ferreirinha sentiu um desconforto na coxa direita e foi substituído no primeiro tempo da derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

O atacante iniciou o tratamento com gelo, foi medicado e passará por exame de imagem nesta segunda-feira (19) para saber se tem alguma lesão.