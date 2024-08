Mauro Cezar: 'Tite só fez bobagem! Goleada para o Botafogo é na conta dele'

O Palmeiras ganhou um gás num momento difícil da temporada com a vitória no último lance no Choque-Rei, avaliou Danilo Lavieri. Ele destacou que o time de Abel Ferreira se alimenta do discurso "contra tudo e contra todos", reativado após as polêmicas do clássico.

São Paulo mina chances no Brasileiro e vai se dedicar às copas, diz Arnaldo

A derrota para o Palmeiras no Allianz Parque deve reforçar uma tendência no São Paulo, a prioridade nas copas, afirmou Arnaldo Ribeiro. Segundo ele, o Tricolor vai passar mais uma temporada fazendo figuração no Brasileirão e focar 100% nos mata-matas.

