Investigação da Comissão de Ética segue parada no Corinthians

Há uma semana, o Conselho do Corinthians aprovou um parecer da Comissão de Justiça para que sete pessoas - incluindo o presidente Augusto Melo - fossem investigadas na Comissão de Ética do clube por supostas irregularidades no exercício de suas funções e infrações contra o estatuto do clube.

Desde então, nada aconteceu.

Segundo o presidente da Comissão, conselheiro Roberson de Medeiros, ele esteve fora na semana passada e ainda vai estudar como será organizada a instauração dos processos (individualmente ou não).