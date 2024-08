Jornal: Sporting se aproxima da contratação de Vitor Roque por R$ 180 mi

O valor atenderia às expectativas do Barcelona, que espera receber uma quantia entre 30 e 35 milhões de euros (R$ 180 milhões e R$ 211 milhões), segundo informações do Marca.

Desde que chegou ao Barcelona, Vitor Roque fez apenas 16 jogos oficiais e marcou dois gols. O ex-atacante do Athletico Paranaense foi comprado por 40 milhões de euros fixos, podendo atingir com objetivos, no total, cerca de 70 milhões de euros, e assinou até junho de 2031.