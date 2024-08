Corinthians recebe espanhol em boa condição e vê volante pronto para jogar

O último jogo de Hernández pelo Chaves(POR) foi no dia 10 de maio, há pouco mais de três meses. Essa inatividade deve obrigar o reforço a ter uma espécie de "mini pré-temporada" antes da estreia.

O volante José Martínez está em outro patamar físico. Ele jogou 90 minutos pelo Philadelphia Union (EUA) no dia 13 de agosto e entrou no fim do jogo no último sábado para se despedir.

A expectativa no Corinthians é que o venezuelano já estreie contra o Fortaleza, domingo, no Castelão. Ele chegará ao Brasil nos próximos dias.

O técnico Ramón Díaz vê Martínez como titular. O meio-campista de 30 anos deve chegar, vestir a camisa e já jogar.

Hernández, de 28 anos, briga por posição com Yuri Alberto, que está em fase final de recuperação de cirurgia para a retirada da vesícula. Desprestigiado, Pedro Raul correrá por fora.

O Corinthians ainda quer mais reforços e procura lateral-esquerdo e ponta. As demais contratações foram o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os volantes Alex Santana e Charles e o atacante Talles Magno.