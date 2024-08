CBF segue sem definir anúncio da convocação da seleção brasileira

Nesta terça-feira (20) há sorteio da Copa do Brasil, mas o anúncio da convocação de Dorival Júnior para a data-Fifa entre 2 e 10 de setembro (Eliminatórias contra Equador e Paraguai) continua pendente. Pode ser que saia ainda esta semana (sexta-feira), mas também pode ser que apenas na próxima segunda-feira.

A verdade é que os clubes já conhecerão seus adversários nas quartas de final da Copa Nacional (agendadas no calendário da CBF para 28 de agosto e 10 de setembro). Eventualmente, terão mais gente no departamento médico e saberão apenas depois se perderão jogadores para seus treinos na esperada (ou sonhada) semana de descanso.

Dorival assistiu com atenção ao início das principais ligas no fim de semana, assim como aos clássicos do Campeonato Brasileiro. A lista dos próximos convocados (a qual pode ser "turbinada" por brasileiros que atuam no exterior) tem dois asteriscos devido a contusões e ainda pode ser alterada.