Transmissão ao vivo de Botafogo x Flamengo: veja onde assistir

Botafogo e Flamengo medem forças hoje (18), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo do clássico será feita pelo Premiere (pay-per-view).

Os times estão no pelotão da frente na classificação. O Botafogo é o segundo colocado, com 43 pontos, enquanto o Flamengo é o terceiro, com 42 pontos. O Fortaleza dormiu na liderança com 45.

Botafogo e Flamengo jogaram no meio de semana pela Copa Libertadores. O Glorioso venceu o Palmeiras por 2 a 1, em casa. O técnico Artur Jorge não deve mandar a campo todos os titulares no clássico. Marçal e Lucas Halter estão suspensos.