Transmissão ao vivo de Atlético-GO x Internacional: veja onde assistir

Atlético-GO e Internacional duelam hoje (18), às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (RS e GO), e Premiere (pay-per-view).

Na 12ª colocação, o Colorado quer a vitória para embalar. Já o Atlético-GO é o lanterna, com apenas 12 pontos.

O Inter encerrou um jejum de 12 jogos sem vencer. A equipe de Roger Machado bateu o Juventude por 2 a 1 em jogo atrasado da 6ª rodada, no último compromisso.