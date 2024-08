Palmeiras x São Paulo: transmissão ao vivo e onde assistir ao jogo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O jogo tem transmissão da Globo SP (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Palmeiras e São Paulo disputam posição na tabela do Brasileirão. O Alviverde é o 4º, com 38 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que é o 5º. Uma vitória no clássico faz uma das equipes abrir vantagem sobre o rival.