Marta anuncia noivado com colega de time após dois anos de namoro

Marta anunciou nas redes sociais seu noivado com Carrie Lawrence, defensora do Orlando Pride, mesmo time no qual a Rainha joga.

O que aconteceu

Marta compartilhou fotos e vídeos após o pedido de noivado. Familiares e amigos próximos, como a zagueira brasileira Rafaelle, celebraram o momento com o casal.

As duas jogadoras exibiram as alianças. Parentes de Lawrence deram "boas-vindas à família" para Marta após o anúncio do noivado.