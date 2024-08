Lateral de R$ 20 milhões, Matheuzinho diz: 'Vão cobrar de mim pelo valor'

Ele adota pés no chão para não empolgar, mas já admite que tem jogado melhor.

Feliz pela evolução. Não vim para atrapalhar, claro, foi uma aposta. Todo mundo vai cobrar de mim pelo valor que o Corinthians pagou. Foi uma fase difícil, torcida tinha razão de criticar, mas fico feliz pela evolução, a confiança do Ramón e por poder retribuir em campo. Temos eu, Fagner e Leo na lateral, estaremos bem representados. Tive lesão grave ano passado, não voltei ao nível que esperava no fim do ano. Me renovei, mudei, respirei novos ares e nos primeiros meses não pude render, mas com os pés no chão sei que estou evoluindo. Estou feliz