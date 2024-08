Criciúma x Vasco: transmissão ao vivo e onde assistir o jogo do Brasileirão

Criciúma e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no no estádio Heriberto Hülse.

A partida tem transmissão na Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tigre vive situação delicada. O time começou a rodada na 15ª posição, com 24 pontos - três a mais que o Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento. Marcelo Hermes está suspenso.