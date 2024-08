Companheiro de Vitinho na Arábia tem casa roubada na França; carro é achado

Um parente de Dembelé foi o responsável por descobrir o roubo e informar a polícia.

O jogador de 28 anos está em pré-temporada com o Al-Ettifaq, que faz a sua estreia no Campeonato Saudita no próximo sábado (24), contra o Al-Shabab.

Ex-Flamengo, o atacante Vitinho voltou ao Al-Ettifaq depois de jogar a última temporada pelo Al-Shabab, também da Arábia, por empréstimo.