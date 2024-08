Botafogo x Flamengo: transmissão ao vivo e onde assistir jogo do Brasileiro

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), pela em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A partida tem transmissão no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo até começou a rodada na liderança, do Brasileirão, com 43 pontos. Mas foi ultrapassado pelo Fortaleza com a vitória do Laion no sábado à noite. O alvinegro pode retomar a ponta se vencer o Fla.