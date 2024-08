Abel escala Palmeiras com Estêvão e 2 zagueiros; São Paulo poupa titulares

Palmeiras e São Paulo estão escalados para o clássico deste domingo (18), às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O técnico Abel Ferreira escolheu o time com apenas dois zagueiros e Estêvão entre os titulares, mesmo com a partida diante do Botafogo, quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Os cariocas venceram por 2 a 1 na ida.

Suspenso, Zubeldía escala time misto e com três zagueiros de origem antes de jogar contra o Nacional (URU), quinta-feira, também em busca das quartas da Libertadores. Na ida, empate por 0 a 0 no Uruguai. O comandante do Tricolor hoje será o auxiliar Maxi Cuberas.