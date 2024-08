'Gesto obsceno': como Daronco explicou expulsão de Abel em Palmeiras x Fla

Expulsei aos 38 minutos do 2º tempo, após revisão na ARA, o Técnico da equipe do Palmeiras, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, por praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntimas Súmula de Palmeiras x Flamengo

A expulsão irritou o Palmeiras. Após o jogo, Leila Pereira disparou contra a arbitragem de Anderson Daronco.

Em relação à expulsão do Abel, achei arbitrária, muito dura. Eu não sei, foi por gesto obsceno? O que achei obsceno foi o árbitro com as ceras, paralisações, isso foi obsceno. O pouco acréscimo, mas eu não gosto de reclamar da arbitragem, parece que estamos reclamando. O Palmeiras joga para frente, a gente respeita decisões e quando preciso reclamar a gente vai na CBF. Com Abel, achei rigoroso. Leila Pereira

O documento não relata outros acontecimentos. Após o jogo, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que houve uma confusão com pessoas da comissão técnica do Palmeiras fazendo pressão com os árbitros. Nada foi escrito neste sentido.

A confusão que teve ali e vocês não tiveram acesso foi unicamente de pessoas da comissão técnica do Palmeiras fazendo uma pressão enorme no final do jogo com a arbitragem. Com certeza essas imagens serão expostas e vocês vão ver. Não tem nada, tudo tranquilo. O resultado para quem é da casa não foi esperado. Sempre se tem um pouco mais de temperatura, estamos acostumados com isso aqui. Não terá nenhum problema com nenhum membro da delegação do Flamengo. Marcos Braz

Nos cartões amarelos não há nada fora do comum. Pedro e David Luiz receberam por retardar o início do jogo. Tite e João Martins foram advertidos por discutirem um com o outro fora da área técnica. Allan deu entrada temerária no adversário.