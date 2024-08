STJD denuncia Corinthians após deboche de torcedores por tragédia no RS

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Corinthians por conta dos torcedores que simularam estar nadando em direção à torcida do Grêmio. O fato ocorreu durante o empate por 0 a 0 entre as equipes, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

O que aconteceu

A denúncia da procuradoria do STJD cita que a atitude do torcedor do Corinthians remexeu na dor do povo do Rio Grande do Sul, que viveu a maior catástrofe climática da sua história. Um dos indivíduos se direciona para os gremistas e fala: "vai chover", apontando para o céu e fazendo sinais que remetem à chuva, em clara alusão às enchentes.