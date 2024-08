São Paulo fica em empate sem sal com Goiás e faz o suficiente para avançar

O adversário das quartas depende de sorteio ainda sem data definida. Vasco, Athletico, Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Corinthians e Juventude completam a próxima fase do torneio.

O Tricolor volta a campo neste domingo (11), às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no MorumBIS.

Força máxima, futebol mínimo

O técnico Luis Zubeldía escalou o São Paulo com força máxima, forçando inclusive o sexto jogo consecutivo do volante Luiz Gustavo, de 37 anos. Apesar do time completo, o Tricolor teve atuação bastante abaixo da média na parte ofensiva e praticamente não assustou o goleiro Tadeu.

Na fase defensiva, porém, o São Paulo soube desarmar as tentativas de ataque do Goiás e Rafael trabalhou pouco no jogo. Na maior parte do tempo, o Tricolor tentou ficar com a bola e trocar passes para esfriar o ímpeto goiano e deixar o tempo do jogo passar com a vantagem no placar.

Confusão faz juiz terminar jogo

No fim do jogo, Alan Franco chutou uma bola em direção ao torcedor do Goiás, e Thiago Galhardo foi tirar satisfação com o argentino. Os dois discutiram e trocaram empurrões perto da linha de fundo; ambos foram expulsos de campo. A confusão ganhou proporções maiores com a chegada de outros jogadores e gerou uma chuva de copos d'água no gramado, acertando o zagueiro Arboleda e o goleiro Rafael. A confusão continuou nas arquibancadas com briga interna entre os torcedores do Goiás e o árbitro decidiu encerrar o jogo.