São Paulo fecha novo patrocinador para camisa até o fim de 2026

O diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, já tinha antecipado essa possibilidade. "A Viva Sorte é mais uma empresa que confiou no potencial do São Paulo. A marca estará exposta em um jogo de grande relevância, e certamente este acordo pontual será bem-sucedido, abrindo espaço para parcerias futuras", disse Toni no anúncio da parceria pontual.