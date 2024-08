Ramón prioriza Brasileirão, mas exalta vaga na Copa do Brasil: 'Merecemos'

O técnico Ramón Díaz explicou a escalação e exaltou a classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil. O Timão eliminou o Grêmio nos pênaltis nesta quarta-feira (7), no Couto Pereira, após novo 0 a 0 no tempo normal.

O que aconteceu

Ramón disse que confia no elenco e que precisava preservar alguns titulares antes de novo compromisso no Campeonato Brasileiro.

O treinador deixou André Ramalho, Hugo e Rodrigo Garro no banco de reservas. André e Garro entraram no segundo tempo.