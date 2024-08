PVC: Posição de Veiga fez diferença para o Palmeiras contra o Flamengo

No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou como o Palmeiras conseguiu abafar o Flamengo na vitória por 1 a 0 no Allianz Parque, que não foi suficiente para evitar a eliminação para o rival carioca na Copa do Brasil.

Segundo PVC, o posicionamento de Raphael Veiga foi o fator-chave para a superioridade do time de Abel Ferreira no primeiro tempo. Com Veiga de falso volante, o Palmeiras atacou praticamente no 3-1-6, o que fez Tite mexer no Flamengo na etapa final.