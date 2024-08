Procuradoria denuncia Botafogo por bonecos enforcados com rosto de Leila

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar e inseridas na denúncia, os bonecos foram retirados às 18h10, cerca de três horas antes do início da partida.

Para a procuradoria, "a situação tinha como objetivo incitar a violência por parte dos torcedores botafoguenses, fato ainda corroborado por mensagens publicadas em redes sociais indicando que "os torcedores do Palmeiras não eram bem-vindos no Rio".

Os vídeos e matérias jornalísticas colacionados aos autos não dão azo a dúvidas quanto aos lamentáveis fatos que ocorreram antes do início da partida entre Botafogo e Palmeiras, com único intuito de incitação à violência em face do Presidente da CBF e da mandatária do Palmeiras relato da procuradoria

Ainda de acordo com a denúncia, o Botafogo publicou nota oficial repudiando o ato, porém, "não comprovou ter tomado qualquer medida efetiva de identificação e punição dos infratores". A infração está prevista no artigo 213, Inciso I, §1º, do CBJD.