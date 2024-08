Pedrinho, ex-Corinthians, recebe consulta para atuar por seleção europeia

O meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians e Atlético-MG e atualmente no Shakhtar Donetsk, recebeu uma consulta para atuar pela seleção ucraniana.

O que aconteceu

Representantes da liga ucraniana fizeram contatos com o estafe do atleta para saber da possibilidade de Pedrinho se naturalizar. Até o momento, as partes não avançaram nas conversas e o jogador de 26 anos analisa a situação.

Pedrinho nunca foi convocado para a seleção brasileira principal. O meia chegou a ser chamado apenas duas vezes para amistosos do time olímpico. Em razão disso, poderia defender outra seleção.