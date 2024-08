'Inaceitável! Tite não deu coletiva por covardia', detona RMP

O comentarista Renato Maurício Prado, em participação no Fim de Papo, disse que Tite foi covarde ao não dar entrevista coletiva após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Palmeiras nesta quarta (6), que classificou o rubro-negro às quartas de final da Copa do Brasil.

Na opinião de RMP, a reclamação sobre arbitragem pelos dirigentes do Flamengo após o jogo foi uma forma de esconder a ausência de Tite. O colunista entende que Tite não quis falar sobre a maneira demasiadamente defensiva com que o time jogou.