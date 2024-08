Flamengo troca festa pela vaga por reclamações e inflama guerra com a CBF

Os dois jogos da Copa do Brasil tiveram críticas públicas. No Maracanã, Spindel fez pronunciamento antes de Tite, que concedeu coletiva normalmente e disse que preferia evitar o assunto para não se exceder. Na zona mista, Braz criticou a arbitragem também.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Essa postura do Fla tem sido comum. Braz e Spindel, inclusive, já foram denunciados no STJD pelas reclamações públicas feitas. Luiz Carlos, gerente, já falou em outras oportunidades. Em praticamente todas as partidas esse assunto vem à tona.

O clube afirma que não tem mais ações a serem feitas. O Flamengo vai constantemente à sede da entidade revisar os lances polêmicos no VAR e já enviou diversos comunicados sobre o que considera serem erros, mas não viu soluções.

Somos muito acusados em relação a sermos complacentes, não reclamarmos como deveríamos. Reclamamos, sim, vamos na CBF. O que acontece é que, quando a CBF nos recebe para determinada análise de jogada, não damos publicidade. Acho que não é plausível. Vamos muito, mas não tem jeito. Temos que ter um limite para reclamar e não tomar gancho. O que não pode é deixar de reclamar, ainda mais quando se classifica. Aqui é difícil de jogar, se manter um resultado, mas deu tudo certo. O Flamengo não pode deixar de se posicionar. Marcos Braz

Os próprios dirigentes levam as entrevistas para esse lado. Tite prefere fazer o mesmo com as críticas constantes ao calendário e ao número alto de partidas.

O Fla ampliou as rusgas com a CBF nos últimos meses. Desde a Copa América, o Fla tem sido cada vez mais ruidoso sobre as insatisfações relacionadas à entidade.