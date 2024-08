Especulado no Al Ahli, Richarlison tem recusa da torcida e do próprio clube

Richarlison tem seu nome especulado em uma possível troca do Tottenham pelo Al Ahli nesta janela de transferências. No entanto, o clube saudita e sua torcida não estão satisfeitos com a provável chegada do atacante brasileiro.

O que aconteceu

A contratação de Richarlison é uma insistência de Michael Emenalo, presidente da comissão de recrutamento da liga. O clube e a torcida, entretanto, preferiam a contratação de Victor Osihmen, do Napoli.

A rejeição dos torcedores do Al Ahli por Richarlison deve-se ao seu desempenho no Tottenham. Prejudicado por lesões, ele não conseguiu se destacar no clube londrino.