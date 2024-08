Escorpião? Incendiário? 'Gabigol ofendeu rubro-negros', detona RMP

Em participação no Fim de Papo desta quinta (8), o comentarista Renato Maurício Prado criticou Gabigol por girar a camisa do Palmeiras após o jogo contra a equipe alviverde na Copa do Brasil nesta quarta (7).

Para RMP, faz parte da natureza do atacante criar polêmicas - assim como é a natureza de um escorpião, picar para se defender. Milly Lacombe destacou que a atitude foi desnecessária, dizendo que Gabigol é um 'incendiário'.