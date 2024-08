'Derrota que fortalece': Palmeiras dá sinais após crise em momento decisivo

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, seguiu o discurso de Leila e disse na coletiva após o jogo que o Palmeiras está de "consciência tranquila" com a eliminação e parabenizou o Flamengo.

Não jogamos sozinhos, demos o melhor e infelizmente não conseguimos. Futebol é assim, o esporte é assim. Só se pode ganhar um. Queremos ganhar sempre, mas às vezes temos que dar o mérito ao adversário. Faz parte da nossa profissão saber perder. Nessa eliminatória contra o Flamengo fizemos de tudo. Acabamos com a consciência tranquila. Temos que saber perder, faz parte. Saber perder e acabar de cabeça erguida também é um sucesso.

Palmeiras mostrou que há vida sem Estêvão. Abel Ferreira mudou a escalação da equipe e o time conseguiu sufocar o Flamengo em boa parte do jogo.. No primeiro jogo, o Palmeiras só deu duas finalizações em 90 minutos (nenhuma no gol) e no 1º contra o Inter também só chutou duas vezes. Já na volta foram 20 finalizações, com seis chutes no gol — mostrando como a equipe conseguiu evoluir.

Atuação agradou torcedores que estiveram no Allianz Parque. Os palmeirenses que estavam no estádio aplaudiram muito a equipe após o apito final mesmo com a eliminação. A sensação que o time passou foi de que o time virou a chave em um momento muito importante no ano.

Jogo contra o Flamengo virou exemplo para o resto do ano

A comissão técnica palmeirense elogiou a postura da equipe no jogo decisivo, a avaliação é de que os jogadores foram muito intensos durante todo jogo e entregaram tudo para buscar a classificação.