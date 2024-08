Atitude de Abel escancara 'masculinidade infantil', dispara Milly

Na opinião de Milly Lacombe, que participou do Fim de Papo desta quinta (8), o gesto obsceno de Abel Ferreira durante a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo nesta quarta (7) é uma demonstração dos 'códigos de masculinidade'.

A jornalista explicou por que a atitude é ofensiva para todas as torcedoras e disse que, em seu pedido de desculpas, Abel não parece ter entendido o que fez. Para Milly, o gesto mostra como a masculinidade, por muitas vezes, é infantil.