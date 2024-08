'Abel fala em educação e não tem! Deveria ter vergonha', diz Arnaldo

O Palmeiras acuou o Flamengo, mas não teve repertório ofensivo e abusou das bolas aéreas, opinou Mauro Cezar. Ele apontou que o Verdão despejou 49 cruzamentros na área do Mengão.

Mauro Cezar detona Gabigol: 'Mais uma atitude imatura e infantil'

Mauro Cezar detonou a gesto de Gabigol de comemorar a classificação do Flamengo na Copa do Brasil com uma camisa do Palmeiras em mãos. Ele qualificou a atitude como infantil e disse ser mais uma provocação do atacante, que tem proposta do Alviverde.

