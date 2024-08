Tite escolhe Allan para substituir De la Cruz; veja a escalação do Flamengo

De la Cruz fica fora devido a um trauma no joelho sofrido contra o próprio Palmeiras. Ele já tinha sido desfalque antes por dores nos tendões.

Everton Cebolinha volta a ser relacionado. Ele foi substituído aos 23 minutos do primeiro tempo no duelo do Maracanã com dores na coxa e começa no banco. Bruno Henrique, que retornou recentemente de lesão, também é opção.

O Flamengo venceu a partida de ida por 2 a 0. Por isso, tenta segurar a boa vantagem.

O jogo tem transmissão exclusiva no Amazon Prime Video (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.