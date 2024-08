Palmeiras: Expulsão do Abel foi 'muito exagerada', diz Leila Pereira

O Gabigol é um rapaz muito educado, ele sempre me cumprimenta e não só a mim, como a todos do Palmeiras, isso não tem nada a ver, não tem nada assinado com o Gabigol e o Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores, mas não tem ninguém em vista, nosso elenco é esse.

Essa eliminação não vai abalar em nada nosso planejamento. Às vezes com uma derrota você fica muito mais forte, isso nos dá muito mais ânimo de trabalhar para conquistar os campeonatos que vêm pela frente. Leila Pereira, presidente do Palmeiras

