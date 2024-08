Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras vive momento instável no ano e venceu apenas uma das últimas seis partidas. A equipe de Abel Ferreira vem de um empate contra o Internacional por 1 a 1 no Brasileirão.

Os cariocas vêm de um revés no fim de semana. De olho no mata-mata, Tite preservou alguns jogadores, e o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbi.

Palmeiras x Flamengo -- Copa do Brasil

Data e hora: 7 de agosto, às 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)